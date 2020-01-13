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Основным направлением нашей деятельности является ремонт и восстановление ноутбуков и других видов компьютерной техники. В отличие от большинства подобных сервисов, мы занимаемся сложным детальным ремонтом, предполагающим восстановление рабочих компонентов устройств: матрицы дисплея, материнской платы, видеокарты, системы питания. При выявлении каких-либо проблем с техникой, мы предложим наиболее выгодные и удобные варианты ремонта, в том числе такие, что потребуют замены поврежденных деталей. Для этого проводится тщательная диагностика устройства, с проверкой работы всех его модулей. Используется современное диагностическое оборудование, которое с высокой точностью позволит определить причины неисправностей. Мы занимаемся ремонтом ноутбуков, планшетов, смартфонов и других электронных устройств, с очень плотной компоновкой рабочих плат и модулей. Мы сможем восстановить работу многослойных плат, часто используемых такими известными мировыми брендами, как Apple, Asus, Samsung.
Специалисты нашего сервиса обладают достаточным опытом, чтобы успешно решать самые сложные задания. Мы более 15 лет занимаемся ремонтом техники, и успели наработать немалый опыт по восстановлению различной электроники (сервера видеонаблюдения, принтеры и другая оргтехника, средства воспроизведения аудио и видеоданных).
В своей работе мы используем высокоточные инструменты, благодаря которым возможен ремонт мелких рабочих плат и модулей. Любые возможные поломки ваших гаджетов будут устранены в максимально короткие сроки. Время, необходимое на диагностику неисправностей – от получаса. Устранение типовых поломок потребует от 3-5 часов. Более сложные задачи, требующие полной разборки гаджета, могут быть выполнены на протяжении рабочего дня. Как показывает практика, более 90% обращений клиентов успешно решаются в течение 15-20 минут.
Нашим сервисом оказываются услуги по восстановлению данных с различных типов носителей. Если вы столкнулись с поломкой жесткого диска или с трудностями считывания информации с SSD-устройств, мы постараемся сделать все возможное, чтобы восстановить все имеющиеся данные. Мы поможем считать данные с поврежденной флешки или внешнего накопителя. Также производиться восстановление карт памяти Memory Card и RAID массивов. Для этого используются профессиональное программное обеспечение, в том числе приложения собственной разработки.
Чтобы ваше устройство проработало как можно дольше, рекомендуем воспользоваться услугами наших специалистов, которые проведут полную профилактику устройства. Своевременная очистка от пыли и замена термопасты на чипах, даст гарантию защиты от перегрева. Также мы проверим работу модулей и выполним поиск возможных ошибок и неисправностей. Помните – мелкие, на первый взгляд неполадки, способны привести к серьезным последствиям. Лучше устранить незначительные дефекты, чтобы сэкономить в дальнейшем на более сложном и дорогостоящем ремонте.
Не всегда проблемы с электронными гаджетами могут быть устранены точечным ремонтом. Некоторые модули являются принципиально неремонтируемыми, к примеру, если речь идет о согревшем процессоре или экранной матрице с механическими повреждениями (трещинами, битыми пикселями). Такие модули подлежат полной замене, для чего мы подберем подходящие комплектующие. В нашем каталоге доступен широкий выбор заменяемых деталей для электроники. Будет предложен наименее затратный вариант для замены, также мы можем порекомендовать недорогой способ апгрейда ноутбука или любой другой техники, путем установки более мощного и производительного процессора, видеокарты, модулей памяти.
Наш интернет магазин электроники предлагает товары и готовые решения для различных сфер деятельности. Так, к примеру, предлагаются услуги по установке систем видеонаблюдения и СКУД для различных предприятий и компаний, в том числе, занимающихся производственной деятельностью. Наши специалисты готовы предоставить полный комплекс услуг, начиная с проектировки и создания сметы, и заканчивая монтажно-наладочными работами.
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Мы предлагаем наиболее выгодные условия своим клиентам. Доступны удобные способы оплаты, в том числе возможность полного расчета по завершению успешного восстановления техники. Также мы готовы предложить разумную альтернативу дорогостоящему ремонту, например, если экономически выгодней просто заменить отдельные комплектующие, вместо того, чтобы пытаться отремонтировать их.
Если вы цените свое время, вы можете не тратить его на личное посещение центра, чтобы забрать свое устройство после ремонта. Мы позаботимся о том, чтобы техника была доставлена вам обратно любой подходящей курьерской службой.