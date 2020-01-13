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г. Москва, пр-т Будённого, д. 53, стр. 2, павильоны Д-13, З-12
Восстановление данных

Сервис NOUT-911

Восстановление данных
Восстановление данных
Ремонт смартфонов
Ремонт смартфонов
Ремонт ноутбуков
Ремонт ноутбуков
Ремонт планшетов
Ремонт планшетов
Ремонт компьютеров
Ремонт компьютеров
Ремонт моноблоков
Ремонт моноблоков
Ремонт телевизоров
Ремонт телевизоров
Ремонт приставок
Ремонт приставок
Ремонт серверов
Ремонт серверов
Ремонт мониторов
Ремонт мониторов
Ремонт принтеров
Ремонт принтеров

Наши новые услуги

Диагностика моноблока
Замена wifi модуля моноблока
Замена блока питания моноблока
Замена видеокарты моноблока
Замена жесткого диска моноблока
Замена камеры моноблока
Замена кулера моноблока
Замена матрицы моноблока
Ремонт блока питания PSP-E1008 (Street)
Ремонт блока питания PSP-E1008 (Street)
Ремонт видеокарты PSP-E1008 (Street)
Ремонт видеокарты PSP-E1008 (Street)
Ремонт геймпада PSP-E1008 (Street)
Ремонт геймпада PSP-E1008 (Street)
Ремонт материнской платы PSP-E1008 (Street)
Ремонт материнской платы PSP-E1008 (Street)
Замена привода PSP-E1008 (Street)
Замена привода PSP-E1008 (Street)
Чистка от пыли PSP-E1008 (Street)
Чистка от пыли PSP-E1008 (Street)
Диагностика PSP-N1008 (Go)
Диагностика PSP-N1008 (Go)
Замена жесткого диска PSP-N1008 (Go)
Замена жесткого диска PSP-N1008 (Go)

Почему стоит выбрать NOUT-911

Многолетний опыт

Мы ремонтируем технику более десяти лет и делаем это качественно

Качество работы

У нас работают только квалифицированные и опытные специалисты

Гарантия качества

Мы предоставляем безусловную гарантию на выполненные работы

Скорость ремонта

Всегда называем реальные сроки ремонта и укладываемся в них

Каталог товаров и комплектующих
Системы видеонаблюдения
Системы видеонаблюдения
Видеодомофоны, СКУД
Видеодомофоны, СКУД
Охранно-пожарные сигнализации
Охранно-пожарные сигнализации
Сетевое оборудование
Сетевое оборудование
Периферия и оргтехника
Периферия и оргтехника
Комплектующие для ноутбуков
Комплектующие для ноутбуков
Комплектующие для компьютеров
Комплектующие для компьютеров
Комплектующие для смартфонов
Комплектующие для смартфонов
Комплектующие для планшетов
Комплектующие для планшетов
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Сервис центр и магазин комплектующих Nout-911

Основным направлением нашей деятельности является ремонт и восстановление ноутбуков и других видов компьютерной техники. В отличие от большинства подобных сервисов, мы занимаемся сложным детальным ремонтом, предполагающим восстановление рабочих компонентов устройств: матрицы дисплея, материнской платы, видеокарты, системы питания. При выявлении каких-либо проблем с техникой, мы предложим наиболее выгодные и удобные варианты ремонта, в том числе такие, что потребуют замены поврежденных деталей. Для этого проводится тщательная диагностика устройства, с проверкой работы всех его модулей. Используется современное диагностическое оборудование, которое с высокой точностью позволит определить причины неисправностей. Мы занимаемся ремонтом ноутбуков, планшетов, смартфонов и других электронных устройств, с очень плотной компоновкой рабочих плат и модулей. Мы сможем восстановить работу многослойных плат, часто используемых такими известными мировыми брендами, как Apple, Asus, Samsung.
 

Профессиональный ремонт электроники

Специалисты нашего сервиса обладают достаточным опытом, чтобы успешно решать самые сложные задания. Мы более 15 лет занимаемся ремонтом техники, и успели наработать немалый опыт по восстановлению различной электроники (сервера видеонаблюдения, принтеры и другая оргтехника, средства воспроизведения аудио и видеоданных).
В своей работе мы используем высокоточные инструменты, благодаря которым возможен ремонт мелких рабочих плат и модулей. Любые возможные поломки ваших гаджетов будут устранены в максимально короткие сроки. Время, необходимое на диагностику неисправностей – от получаса. Устранение типовых поломок потребует от 3-5 часов. Более сложные задачи, требующие полной разборки гаджета, могут быть выполнены на протяжении рабочего дня. Как показывает практика, более 90% обращений клиентов успешно решаются в течение 15-20 минут.
 

Полное восстановление данных

Нашим сервисом оказываются услуги по восстановлению данных с различных типов носителей. Если вы столкнулись с поломкой жесткого диска или с трудностями считывания информации с SSD-устройств, мы постараемся сделать все возможное, чтобы восстановить все имеющиеся данные. Мы поможем считать данные с поврежденной флешки или внешнего накопителя. Также производиться восстановление карт памяти Memory Card и RAID массивов. Для этого используются профессиональное программное обеспечение, в том числе приложения собственной разработки.
 

Полное профилактическое обслуживание техники

Чтобы ваше устройство проработало как можно дольше, рекомендуем воспользоваться услугами наших специалистов, которые проведут полную профилактику устройства. Своевременная очистка от пыли и замена термопасты на чипах, даст гарантию защиты от перегрева. Также мы проверим работу модулей и выполним поиск возможных ошибок и неисправностей. Помните – мелкие, на первый взгляд неполадки, способны привести к серьезным последствиям. Лучше устранить незначительные дефекты, чтобы сэкономить в дальнейшем на более сложном и дорогостоящем ремонте.
 

Доступный каталог комплектующих

Не всегда проблемы с электронными гаджетами могут быть устранены точечным ремонтом. Некоторые модули являются принципиально неремонтируемыми, к примеру, если речь идет о согревшем процессоре или экранной матрице с механическими повреждениями (трещинами, битыми пикселями). Такие модули подлежат полной замене, для чего мы подберем подходящие комплектующие. В нашем каталоге доступен широкий выбор заменяемых деталей для электроники. Будет предложен наименее затратный вариант для замены, также мы можем порекомендовать недорогой способ апгрейда ноутбука или любой другой техники, путем установки более мощного и производительного процессора, видеокарты, модулей памяти.
 

Профессиональный каталог товаров

Наш интернет магазин электроники предлагает товары и готовые решения для различных сфер деятельности. Так, к примеру, предлагаются услуги по установке систем видеонаблюдения и СКУД для различных предприятий и компаний, в том числе, занимающихся производственной деятельностью. Наши специалисты готовы предоставить полный комплекс услуг, начиная с проектировки и создания сметы, и заканчивая монтажно-наладочными работами.
Если вы решите посетить наш магазин электроники в Москве, можно обратиться в ВКЦ "Буденовский", павильоны Д-13, З-12 (пр-т Будённого, д. 53, стр. 2) или связаться с нашими специалистами по телефонам, указанным на сайте, чтобы получить квалифицированную консультацию.
 

Удобное сотрудничество

Мы предлагаем наиболее выгодные условия своим клиентам. Доступны удобные способы оплаты, в том числе возможность полного расчета по завершению успешного восстановления техники. Также мы готовы предложить разумную альтернативу дорогостоящему ремонту, например, если экономически выгодней просто заменить отдельные комплектующие, вместо того, чтобы пытаться отремонтировать их.
Если вы цените свое время, вы можете не тратить его на личное посещение центра, чтобы забрать свое устройство после ремонта. Мы позаботимся о том, чтобы техника была доставлена вам обратно любой подходящей курьерской службой.