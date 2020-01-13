Наши новые услуги

Почему стоит выбрать NOUT-911

Честные отзывы Руслан Обращался в сервисный центр для ремонта ноутбука acer aspire залил клавиатуру пивом) клавиатуру при мне сняли, проверили не зашилось ли пиво на плату, не залилось мне повезло) клавиатура была в наличии, так что весь ремонт занял около 10ти минут! Ставлю сервису 5 читать полностью Александр Решил написать отзыв хотя делаю это очень редко! Обратился в сервисный центр по рекомендации нашего сисадмина( я обычно не обращаюсь в подобные организации без рекомендации) по ремонту айфона 11, оказалось что ребята мастера на все руки и привёз ещё ноутбук и стационарный пк на модернизацию и жк телевизор на ремонт! На айфоне дисплей поменяли в этот же день, модернизацию тоже сделали за день с переустановкой софта, а вот телевизор пришлось оставить на пару дней! Ребята делают все очень быстро и профессионально! К сожалению не очень дёшево, но за качество приходится платить! Рекомендую! читать полностью Вика Хочу поблагодарить сервисный центр за быстро починенный ноутбук Sony Vaio. Закрыла крышку и забыла убрать флешку, соответсвенно дисплей разбился( обратилась в Сервисный центр Nout-911, думала как всегда придётся ждать запчасть, оказалось что матрица в наличии и поменяют мне ее за 15 минут! Спасибо за оперативность! читать полностью Андрей Перегревался ноутбук asus x550, обратился в сервисный центр nout-911, c данной проблемой. В течении 30 минут мне произвели чистку ноутбука с заменой термопасты, в моем присутствие. Сейчас ноутбук отлично работает не греется и не шумит. Спасибо ребятам за оперативность и качество работы! читать полностью Артурчик Была проблема с загрузкой Windows 10, синий экран, переустановить систему не так уж и сложно, но нужно было сохранить все данные на SSD, диск был не разбит на C и D, был только диск C, не решился делать это сам, отнес в сервис Nout-911, который мне порекомендовал знакомый. Не знаю каким образом специалисты это сделали. Но система загружается, ни одного потерянного файла. читать полностью

Сервис центр и магазин комплектующих Nout-911

Основным направлением нашей деятельности является ремонт и восстановление ноутбуков и других видов компьютерной техники. В отличие от большинства подобных сервисов, мы занимаемся сложным детальным ремонтом, предполагающим восстановление рабочих компонентов устройств: матрицы дисплея, материнской платы, видеокарты, системы питания. При выявлении каких-либо проблем с техникой, мы предложим наиболее выгодные и удобные варианты ремонта, в том числе такие, что потребуют замены поврежденных деталей. Для этого проводится тщательная диагностика устройства, с проверкой работы всех его модулей. Используется современное диагностическое оборудование, которое с высокой точностью позволит определить причины неисправностей. Мы занимаемся ремонтом ноутбуков, планшетов, смартфонов и других электронных устройств, с очень плотной компоновкой рабочих плат и модулей. Мы сможем восстановить работу многослойных плат, часто используемых такими известными мировыми брендами, как Apple, Asus, Samsung.





Профессиональный ремонт электроники

Специалисты нашего сервиса обладают достаточным опытом, чтобы успешно решать самые сложные задания. Мы более 15 лет занимаемся ремонтом техники, и успели наработать немалый опыт по восстановлению различной электроники (сервера видеонаблюдения, принтеры и другая оргтехника, средства воспроизведения аудио и видеоданных).

В своей работе мы используем высокоточные инструменты, благодаря которым возможен ремонт мелких рабочих плат и модулей. Любые возможные поломки ваших гаджетов будут устранены в максимально короткие сроки. Время, необходимое на диагностику неисправностей – от получаса. Устранение типовых поломок потребует от 3-5 часов. Более сложные задачи, требующие полной разборки гаджета, могут быть выполнены на протяжении рабочего дня. Как показывает практика, более 90% обращений клиентов успешно решаются в течение 15-20 минут.





Полное восстановление данных

Нашим сервисом оказываются услуги по восстановлению данных с различных типов носителей. Если вы столкнулись с поломкой жесткого диска или с трудностями считывания информации с SSD-устройств, мы постараемся сделать все возможное, чтобы восстановить все имеющиеся данные. Мы поможем считать данные с поврежденной флешки или внешнего накопителя. Также производиться восстановление карт памяти Memory Card и RAID массивов. Для этого используются профессиональное программное обеспечение, в том числе приложения собственной разработки.





Полное профилактическое обслуживание техники

Чтобы ваше устройство проработало как можно дольше, рекомендуем воспользоваться услугами наших специалистов, которые проведут полную профилактику устройства. Своевременная очистка от пыли и замена термопасты на чипах, даст гарантию защиты от перегрева. Также мы проверим работу модулей и выполним поиск возможных ошибок и неисправностей. Помните – мелкие, на первый взгляд неполадки, способны привести к серьезным последствиям. Лучше устранить незначительные дефекты, чтобы сэкономить в дальнейшем на более сложном и дорогостоящем ремонте.





Доступный каталог комплектующих

Не всегда проблемы с электронными гаджетами могут быть устранены точечным ремонтом. Некоторые модули являются принципиально неремонтируемыми, к примеру, если речь идет о согревшем процессоре или экранной матрице с механическими повреждениями (трещинами, битыми пикселями). Такие модули подлежат полной замене, для чего мы подберем подходящие комплектующие. В нашем каталоге доступен широкий выбор заменяемых деталей для электроники. Будет предложен наименее затратный вариант для замены, также мы можем порекомендовать недорогой способ апгрейда ноутбука или любой другой техники, путем установки более мощного и производительного процессора, видеокарты, модулей памяти.





Профессиональный каталог товаров

Наш интернет магазин электроники предлагает товары и готовые решения для различных сфер деятельности. Так, к примеру, предлагаются услуги по установке систем видеонаблюдения и СКУД для различных предприятий и компаний, в том числе, занимающихся производственной деятельностью. Наши специалисты готовы предоставить полный комплекс услуг, начиная с проектировки и создания сметы, и заканчивая монтажно-наладочными работами.

Если вы решите посетить наш магазин электроники в Москве, можно обратиться в ВКЦ "Буденовский", павильоны Д-13, З-12 (пр-т Будённого, д. 53, стр. 2) или связаться с нашими специалистами по телефонам, указанным на сайте, чтобы получить квалифицированную консультацию.





Удобное сотрудничество

Мы предлагаем наиболее выгодные условия своим клиентам. Доступны удобные способы оплаты, в том числе возможность полного расчета по завершению успешного восстановления техники. Также мы готовы предложить разумную альтернативу дорогостоящему ремонту, например, если экономически выгодней просто заменить отдельные комплектующие, вместо того, чтобы пытаться отремонтировать их.

Если вы цените свое время, вы можете не тратить его на личное посещение центра, чтобы забрать свое устройство после ремонта. Мы позаботимся о том, чтобы техника была доставлена вам обратно любой подходящей курьерской службой.

